Биатлонистка Кайшева объяснила свои промахи на последнем рубеже в пасьюте на этапе КМ в Нове-Место

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Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Биатлонистка Кайшева объяснила свои промахи на последнем рубеже в пасьюте на этапе КМ в Нове-Место
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Гонка была очень тяжёлой с первых метров: не получалось держать скорость, но со стрельбой сначала проблем не испытывала. На последнем рубеже не справилась из-за сильнейшего ветра. Надеюсь, что моё физическое состояние улучшится к следующему этапу. Забудем, что было тут. Надеюсь также на хорошую стрельбу, не на такую, как на этом этапе», — приводит слова Кайшевой РИА Новости.

26-летняя биатлонистка отстреляла чисто на трёх огневых рубежах, но на заключительной стрельбе допустила сразу три промаха и, преодолев штрафные круги, завершила гонку на 21-м месте с отставанием от победительницы в 2 минуты 24,2 секунды.

Ранее сообщалось, что Тириль Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ по биатлону в Нове-Место.

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