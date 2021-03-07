Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, Миронова — 14-я
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Экхофф с тремя штрафными кругами преодолела дистанцию за 27 минут 28 секунд.
Второе место заняла немка Дениз Херрманн, допустившая лишь один промах. Тройку призёров с тремя промахами замкнула норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.
Лучшей из россиянок стала занявшая 14-е место Светлана Миронова, допустившая три промаха на четырёх огневых рубежах и проигравшая победительнице 1 минуту 49,8 секунды. Ульяна Кайшева с тремя промахами — 21-я, Евгения Павлова с одним промахом — 23-я, Ирина Казакевич с четырьмя промахами — 36-я, а Лариса Куклина с десятью промахами заняла последнее, 58-е место.
Ранее Эдуард Латыпов заявил, что рад тому, что ему удалось опередить Йоханнеса Бё в спринте.