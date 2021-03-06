Латыпов рад, что ему удалось опередить Йоханнеса Бё в спринте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в спринтерской гонке на 10 км на этапе Кубка мира в чешском Ново-Место.

«Рад, что удалось обыграть Йоханнеса Бе. Мне говорили, что я в секунде от него на большом подъёме. Задача была дотерпеть и прийти выше. Но результатом я точно недоволен», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».



Он отметил, что снова небольшой недочёт лишил его борьбы за топ-3.

«У меня получилось разложиться грамотно по трассе. На первом круге я не кидался, шёл равномерно своим темпом. На втором чуть добавил относительно себя и на финишном потерпел. По поводу последнего промаха: я хотел попасть и уже подумал, что попаду. Мысль прошла ещё до выстрела. Потом сделал паузу, хотел собраться и отработать хорошо, но подул ветер, и я не справился», — добавил биатлонист.

Латыпов стал лучшим среди россиян, заняв десятое место по итогам спринта, допустив один промах и уступив победителю 37,2 секунды.

Ранее Логинов признался, что ему не удалось развить нужную скорость в спринте.