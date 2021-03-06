Биатлонист Логинов признался, что ему не удалось развить нужную скорость в спринте

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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в спринтерской гонке на 10 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Биатлонист Логинов признался, что ему не удалось развить нужную скорость в спринте
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Не скажу, что тяжелее шёл по дистанции, чем накануне. Конечно, накладывается отпечаток того, что стартуешь каждый день, но не сказать, что очень тяжело бежалось. Не мог развить нужную скорость. К лыжам вопросов нет», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Он также прокомментировал свой единственный промах. 

«Не сказать, что я выцеливал. Ветер был на лёжке, работал с выносом, промах случился на три часа. Стоя был лёгкий ветер, но мы выбирали подальше установки, потому что там обстановка попроще», — добавил биатлонист.

По итогам спринта Логинов занял 21-е место, допустив один промах и уступив победителю 59,5 секунды.

Ранее сообщалось, что Детьё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место.

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