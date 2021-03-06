Биатлонист Логинов признался, что ему не удалось развить нужную скорость в спринте

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в спринтерской гонке на 10 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

«Не скажу, что тяжелее шёл по дистанции, чем накануне. Конечно, накладывается отпечаток того, что стартуешь каждый день, но не сказать, что очень тяжело бежалось. Не мог развить нужную скорость. К лыжам вопросов нет», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Он также прокомментировал свой единственный промах.

«Не сказать, что я выцеливал. Ветер был на лёжке, работал с выносом, промах случился на три часа. Стоя был лёгкий ветер, но мы выбирали подальше установки, потому что там обстановка попроще», — добавил биатлонист.

По итогам спринта Логинов занял 21-е место, допустив один промах и уступив победителю 59,5 секунды.

Ранее сообщалось, что Детьё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место.