Детьё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, Латыпов — десятый

Француз Симон Детьё занял первое место в спринтерской гонке на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Французский биатлонист преодолел дистанцию за 22 минуты 58,0 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон. Тройку призёров замкнул немец Арнд Пайффер.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, с одним промахом занявший десятое место и уступивший победителю 37,2 секунды. Карим Халили без промахов занял 16-е место, Александр Логинов с одним — 23-й, Матвей Елисеев с двумя промахами — 34-й, Евгений Гараничев с одним промахом — 37-й, а Кирилл Стрельцов с двумя промахами — 65-й.

Ранее сообщалось, что Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место.