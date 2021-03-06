Детьё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, Латыпов — десятый
- Reuters
Французский биатлонист преодолел дистанцию за 22 минуты 58,0 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.
Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон. Тройку призёров замкнул немец Арнд Пайффер.
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, с одним промахом занявший десятое место и уступивший победителю 37,2 секунды. Карим Халили без промахов занял 16-е место, Александр Логинов с одним — 23-й, Матвей Елисеев с двумя промахами — 34-й, Евгений Гараничев с одним промахом — 37-й, а Кирилл Стрельцов с двумя промахами — 65-й.
Ранее сообщалось, что Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место.