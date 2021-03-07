Блахович: после боя с Адесаньей ко мне подошёл Хабиб и сказал, что я выиграл

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович рассказал о своём коротком разговоре с обладателем титула в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым сразу после своего поединка с чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 259.

«После боя у меня было ощущение, что я выиграл. К клетке подошёл Гловер Тейшейра, сказал, что я был лучше. Потом Хабиб сказал мне, что я выиграл три раунда», — заявил Блахович на пресс-конференции.

Он отметил, что хочет взять паузу в выступлениях на полгода.

«Если Гловер готов ждать это время, то он станет моим следующим соперником. Я чувствую себя потрясающе, настоящим чемпионом, потому что настоящий тот, кто защитил титул», — добавил поляк.

Блахович победил Адесанью решением судей и впервые защитил титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе.

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