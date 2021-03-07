Ян — Уайту: ты в меня не веришь

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о странном диалоге с российским бойцом Петром Яном после поединка последнего с Алджамейном Стерлингом.

«Ян — жёсткий парень. Вы сами видели, что он вытворял по ходу поединка. Когда я был в октагоне с поясом, он обернулся ко мне и сказал: «Ты в меня не веришь». Я ответил: «Что за бред? Не сходи с ума». Меня это потрясло — какая-то фигня… Ничего подобного я не говорил. Конечно, я в него верю», — цитирует Уайта РИА Новости.

Ян в бою со Стерлингом на турнире UFC 259 ударил соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде. За это россиянин был дисквалифицирован и лишился титула чемпиона организации в легчайшем весе.

Ранее Уайт признался, что не понял, зачем Ян бил коленом Стерлинга.