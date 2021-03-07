Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию» в НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» одержали победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

Победу «Пингвинз» принесли шайбы Брайана Раста, Зака Астона-Риза, Джареда Макканна и Евгения Малкина, также записавшего в свой актив результативную передачу. Для 34-летнего россиянина эта шайба стала четвёртой в нынешнем сезоне. На его счету также десять результативных передач.

«Филадельфия» ответила голами Трэвиса Конечны, Кевина Хейза и Шейна Гостисбера.

Ранее стало известно, когда хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко проведёт первый матч после операции.

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