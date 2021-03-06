Стало известно, когда хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко проведёт первый матч после операции

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Яна Тарасенко, жена российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, сообщила, когда её муж проведёт первый матч после операции.
Стало известно, когда хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко проведёт первый матч после операции
  • Reuters

«Сегодня у Вовы первая игра после операции и периода восстановления, важный для нас день. У нас не было сомнений, что Вова вернётся в спорт, и никакие сплетни от инсайдеров и прогнозы, что «ничего уже не будет как прежде», нашей уверенности не мешали. Но поддержка тех, кто искренне переживал и верил, была неоценима. Таких людей, к счастью, всегда гораздо больше», — написала супруга спортcмена в своём Instagram.

В прошедшем сезоне из-за травмы Тарасенко провёл всего десять матчей регулярного чемпионата НХЛ, а также четыре из шести поединков в плей-офф. «Сент-Луис» вылетел в серии первого раунда Кубка Стэнли после поражения от «Ванкувер Кэнакс» (2:4). В сентябре Тарасенко перенёс операцию на плече.

7 марта «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча запланировано на 05:00 мск.

Ранее сообщалось, что две передачи Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Аризону» в матче НХЛ.

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