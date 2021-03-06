Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Аризону» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержал разгромную победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Глендейле и завершилась в пользу гостей — 5:1.

В составе «Уайлд» отличились Матс Цуккарелло, Брэд Хант, Ник Бьюгстад, Джордан Гринвэй и Кевин Фиала. Российский форвард команды Кирилл Капризов отметился двумя результативным передачами. У хозяев единственную шайбу забросил Клейтон Келлер.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным в составе крупно проиграл «Бостон Брюинз» в НХЛ.