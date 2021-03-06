«Вашингтон» с Овечкиным крупно проиграл «Бостону» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе «Брюинз» дубль оформил Брэд Маршан, а также по разу отличились Трент Фредерик, Патрис Бержерон и Ник Ритчи. Гости ответили только голом Якуба Враны.

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности «-4». Его партнёры по команде и соотечественники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов также не набрали результативных баллов.

Ранее сообщалось, что ассист Евгения Малкина не спас «Питтсбург Пингвинз» от поражения в матче с «Филадельфия Флайерз».