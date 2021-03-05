Ассист Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Филадельфией»
Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пейнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:3.
В составе «Филадельфии» дублем отметился Клод Жиру. Ещё по одной шайбе забросили Шон Кутюрье и Скотт Лотон.
В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Крис Летанг, Марк Фридман и Джаред Макканн с передачи российского нападающего Евгения Малкина.
Ранее сообщалось, что гол Михеева помог «Торонто» разгромить «Эдмонтон» в матче НХЛ.