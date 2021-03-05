Ассист Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Филадельфией»

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«Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пейнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:3.

В составе «Филадельфии» дублем отметился Клод Жиру. Ещё по одной шайбе забросили Шон Кутюрье и Скотт Лотон. 

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Крис Летанг, Марк Фридман и Джаред Макканн с передачи российского нападающего Евгения Малкина.

Ранее сообщалось, что гол Михеева помог «Торонто» разгромить «Эдмонтон» в матче НХЛ.

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