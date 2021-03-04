Гол Михеева помог «Торонто» разгромить «Эдмонтон» в матче НХЛ
«Торонто Мэйплс Лифс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 6:1.
В составе «Торонто» дублем отметился Джимми Веси. Ещё по одной шайбе забросили российский нападающий Илья Михеев, Джон Таварес, Вильям Нюландер и Зак Хайман.
Единственная шайба «Эдмонтона» оказалась на счету Райана Ньюджента-Хопкинса.
Ранее сообщалось, что «Кэпиталз» победил «Бостон» в серии буллитов, а Орлов, Овечкин и Кузнецова остались без результативных действий.