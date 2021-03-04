«Вашингтон» победил «Бостон» в серии буллитов, Овечкин признан первой звездой матча
Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.
В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился Ларс Эллер. В составе «Бостона» — Давид Пастрняк.
Победный буллит в игре забросил чешский нападающий «Кэпиталз» Якуб Врана.
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой матча.
Ранее сообщалось, что «Тампм» победила «Даллас».