«Вашингтон» победил «Бостон» в серии буллитов, Овечкин признан первой звездой матча

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился Ларс Эллер. В составе «Бостона» — Давид Пастрняк.

Победный буллит в игре забросил чешский нападающий «Кэпиталз» Якуб Врана.

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой матча.

Ранее сообщалось, что «Тампм» победила «Даллас».

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