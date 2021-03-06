«Металлург» победил «Барыс» в матче плей-офф КХЛ и вышел вперёд в серии

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В рамках 1/8 финала Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» одержал волевую победу над казахстанским «Барысом».
«Металлург» победил «Барыс» в матче плей-офф КХЛ и вышел вперёд в серии
  • © metallurg.ru

Матч, проходивший в Нур-Султане, завершился победой гостей со счётом 2:1.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Якоб Лиля, отличившийся в первом периоде встречи. У гостей ответили Николай Голдобин и Егор Мартынов. Обе шайбы были заброшены во второй двадцатиминутке.

Благодаря этой победе «Металлург» повёл в серии со счётом 2:1. Четвёртый матч между этими командами пройдёт 8 марта в Нур-Султане.

Ранее «Ак Барс» победил «Торпедо» во втором матче серии плей-офф КХЛ.

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