«Ак Барс» победил «Торпедо» во втором матче серии плей-офф КХЛ

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Казанский «Ак Барс» одержал победу над нижегородским «Торпедо» во втором матче серии 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» победил «Торпедо» во втором матче серии плей-офф КХЛ
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Виктора Тихонова, Стефана да Косты, Патриса Кормье и Даниила Журавлёва.

«Торпедо» ответило голом Ивана Чеховича.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Ак Барса». Следующая, третья игра пройдёт в Нижнем Новгороде 7 марта.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» во второй раз обыграл «Йокерит» в серии плей-офф КХЛ.

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