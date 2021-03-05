«Ак Барс» победил «Торпедо» во втором матче серии плей-офф КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над нижегородским «Торпедо» во втором матче серии 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Виктора Тихонова, Стефана да Косты, Патриса Кормье и Даниила Журавлёва.

«Торпедо» ответило голом Ивана Чеховича.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Ак Барса». Следующая, третья игра пройдёт в Нижнем Новгороде 7 марта.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» во второй раз обыграл «Йокерит» в серии плей-офф КХЛ.