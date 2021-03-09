Абдурахимов ответил, считает ли Волкова сильнейшим российским тяжеловесом в UFC

Российский боец тяжёлого веса UFC Шамиль Абдурахимов заявил, что считает Александра Волкова сильнейшим российским тяжеловесом, на данный момент выступающим в Абсолютном бойцовском чемпионате.

«Для этого достаточно заглянуть в рейтинг. Если человек стоит в нём выше остальных — значит, он лучший... Волков находится на своём месте», — сказал Абдурахимов в интервью RT.

При этом он выразил мнение, что именно Волков имеет наибольшие шансы получить подраться за титул в ближайшем будущем.

«Шанс есть практически у каждого бойца из топ-5. Конкуренция очень высокая. Но на мой взгляд, Волков ближе остальных к титульному бою», — добавил Абдурахимов.

Ранее он признался, что не считает Москву идеальным местом для проведения тренировочного лагеря перед боем.