Абдурахимов ответил, считает ли Волкова сильнейшим российским тяжеловесом в UFC

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Российский боец тяжёлого веса UFC Шамиль Абдурахимов заявил, что считает Александра Волкова сильнейшим российским тяжеловесом, на данный момент выступающим в Абсолютном бойцовском чемпионате.
Абдурахимов ответил, считает ли Волкова сильнейшим российским тяжеловесом в UFC
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Для этого достаточно заглянуть в рейтинг. Если человек стоит в нём выше остальных — значит, он лучший... Волков находится на своём месте», — сказал Абдурахимов в интервью RT.

При этом он выразил мнение, что именно Волков имеет наибольшие шансы получить подраться за титул в ближайшем будущем.

«Шанс есть практически у каждого бойца из топ-5. Конкуренция очень высокая. Но на мой взгляд, Волков ближе остальных к титульному бою», — добавил Абдурахимов.

Ранее он признался, что не считает Москву идеальным местом для проведения тренировочного лагеря перед боем.

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