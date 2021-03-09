Абдурахимов: Москва — не то место, где стоит готовиться к боям

Короткая ссылка
Российский боец тяжёлого веса UFC Шамиль Абдурахимов признался, что не считает Москву идеальным местом для проведения тренировочного лагеря перед боем.
Абдурахимов: Москва — не то место, где стоит готовиться к боям
  • Reuters

«Можно было бы рассмотреть подобный вариант. Несомненно, там есть спарринг-партнёры, достаточно людей, с которыми можно потренироваться. Но на мой взгляд, Москва — не то место, где стоит готовиться к боям. Постоянные переезды утомляют и отнимают слишком много времени. Некомфортно работать в подобных условиях. Мне нравится, когда всё находится под рукой, а добраться до нужного тебе места можно за 10—15 минут. В столице же дорога может занять от часа до двух», — заявил Абдурахимов в интервью RT.

Ранее боец рассказал, как перенёс коронавирус в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить