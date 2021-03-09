Абдурахимов: Москва — не то место, где стоит готовиться к боям

Российский боец тяжёлого веса UFC Шамиль Абдурахимов признался, что не считает Москву идеальным местом для проведения тренировочного лагеря перед боем.

«Можно было бы рассмотреть подобный вариант. Несомненно, там есть спарринг-партнёры, достаточно людей, с которыми можно потренироваться. Но на мой взгляд, Москва — не то место, где стоит готовиться к боям. Постоянные переезды утомляют и отнимают слишком много времени. Некомфортно работать в подобных условиях. Мне нравится, когда всё находится под рукой, а добраться до нужного тебе места можно за 10—15 минут. В столице же дорога может занять от часа до двух», — заявил Абдурахимов в интервью RT.

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