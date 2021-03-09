Боец UFC Абдурахимов рассказал, как переболел коронавирусом

Российский боец тяжёлого веса UFC Шамиль Абдурахимов ответил, как перенёс коронавирус в 2020 году.

«Прошлый год получился для меня сложным. По ходу него я трижды болел: сначала перенёс коронавирус, а затем дважды серьёзно простудился. Из-за этого и отменился второй бой с Ганом. В первый раз дело было в сопернике», — признался Абдурахимов в интервью RT.

При этом он сказал, что перенёс коронавирус не в тяжёлой форме.

«Однако иммунитет ослабел, и какое-то время я чувствовал себя неважно. Первое время после выздоровления очень быстро уставал. Даже не мог взять на руки детей, поиграть с ними. Ощущалась вялость в мышцах. Конечно, вся набранная форма была полностью утеряна. Пришлось солидно попотеть, чтобы восстановиться», — заключил Абдурахимов.

Ранее он сказал, не повлияет ли на его подготовку к бою с Аугусто Сакаи тот факт, что он состоится в разгар Рамадана.