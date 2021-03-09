Абдурахимов ответил, как будет готовиться к бою с Сакаи во время Рамадана
- Reuters
«Надеюсь, что никаких проблем не будет. В конце концов, что ещё остаётся? Будем подстраиваться. Обнадёживает то, что сейчас я нахожусь в хорошей форме. Думаю, смогу сохранить её до турнира… Безусловно, некоторые вещи придётся поменять. Но в целом немного другим станет режим: утром буду поститься, а основной приём пищи будет проходить вечером. Уверен, время для тренировок останется. Раньше ведь тоже выступал в Рамадан», — сказал Абдурахимов в интервью RT.
Ранее стало известно, что поединок между Абдурахимовым и Сакаи пройдёт 1 мая на турнире UFC в Лас-Вегасе.