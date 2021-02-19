Абдурахимов подерётся с Сакаи на турнире UFC 1 мая

Стали известны соперник и дата следующего поединка российского бойца смешанных единоборств Шамиля Абдурахимова.

Как сообщили в Prime Fight Management, представляющей интересы бойца, Шамиль Абдурахимов проведёт бой 1 мая на турнире UFC в американском Лас-Вегасе против бразильского тяжеловеса Аугусто Сакаи.

В настоящий момент россиянин начал подготовку к бою в Дегестане, а в конце марта вылетит в США, где продолжит тренировочный лагерь.

На счету 39-летнего Абдурахимова 20 побед и пять поражений на профессиональном уровне. У 29-летнего Сакаи 15 побед, 2 поражения и одна ничья.

Ранее российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник выразил мнение, что у его соотечественника Александра Волкова есть шанс стать чемпионом UFC.