Олейник считает, что у Волкова есть шанс стать чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в тяжёлой весовой категории, оценил шансы соотечественника Александра Волкова стать чемпионом промоушена.

«Пускай он проведёт ещё один-два боя. Есть топ-5, где Александр сейчас находится. Он дрался с Блэйдсом, Льюисом, но не подрался с Нганну. Я думаю, что эти ребята в ближайшее время будут оспаривать пояс. Шанс есть, и он больше, чем у многих других бойцов UFC, но ещё чуть-чуть нужно продвинуться. Скорее всего, победитель пары Блэйдс — Льюис будет драться с победителем пары Нганну — Миочич. А там уже и Волков на подходе», — цитирует Олейника «Чемпионат».

Действующим чемпионом дивизиона является американский боец хорватского происхождения Стипе Миочич. В ближайшем поединке он встретится с камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Ранее Льюис заявил, что не считает Волкова бойцом чемпионского уровня в UFC.