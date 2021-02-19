Олейник считает, что у Волкова есть шанс стать чемпионом UFC

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в тяжёлой весовой категории, оценил шансы соотечественника Александра Волкова стать чемпионом промоушена.
Олейник считает, что у Волкова есть шанс стать чемпионом UFC
  • Reuters

«Пускай он проведёт ещё один-два боя. Есть топ-5, где Александр сейчас находится. Он дрался с Блэйдсом, Льюисом, но не подрался с Нганну. Я думаю, что эти ребята в ближайшее время будут оспаривать пояс. Шанс есть, и он больше, чем у многих других бойцов UFC, но ещё чуть-чуть нужно продвинуться. Скорее всего, победитель пары Блэйдс — Льюис будет драться с победителем пары Нганну — Миочич. А там уже и Волков на подходе», — цитирует Олейника «Чемпионат».

Действующим чемпионом дивизиона является американский боец хорватского происхождения Стипе Миочич. В ближайшем поединке он встретится с камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Ранее Льюис заявил, что не считает Волкова бойцом чемпионского уровня в UFC.

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