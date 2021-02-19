Льюис заявил, что не считает Волкова бойцом чемпионского уровня в UFC

Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис не считает, что россиянин Александр Волков соответствует чемпионскому уровню Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Волков не боец чемпионского уровня. Оверим давно уже прошёл свой пик и дерётся для того, чтобы было, на что платить налоги. Другой серьёзной задачи у него в спорте не осталось. Волкову надо показать себя против реальных бойцов уровня топ-5. В возможном реванше я снова его нокаутирую — уже в первом раунде. Будет то же самое», — сказал Льюис «Спорт-экспрессу».

В октябре 2018 года между Льюисом и Волковым состоялся поединок на турнире UFC 223. Россиянин выигрывал по очкам, но в конце третьего раунда пропустил атаку и проиграл нокаутом.

В своём последнем поединке Волков одержал победу нокаутом над голландским ветераном Алистаром Оверимом.

Ранее Кияшко рассказал о тренировках Волкова, его бое с Оверимом и шансах на титул.