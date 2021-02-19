Льюис заявил, что не считает Волкова бойцом чемпионского уровня в UFC

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Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис не считает, что россиянин Александр Волков соответствует чемпионскому уровню Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Льюис заявил, что не считает Волкова бойцом чемпионского уровня в UFC
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«Волков не боец чемпионского уровня. Оверим давно уже прошёл свой пик и дерётся для того, чтобы было, на что платить налоги. Другой серьёзной задачи у него в спорте не осталось. Волкову надо показать себя против реальных бойцов уровня топ-5. В возможном реванше я снова его нокаутирую — уже в первом раунде. Будет то же самое», — сказал Льюис «Спорт-экспрессу».

В октябре 2018 года между Льюисом и Волковым состоялся поединок на турнире UFC 223. Россиянин выигрывал по очкам, но в конце третьего раунда пропустил атаку и проиграл нокаутом.

В своём последнем поединке Волков одержал победу нокаутом над голландским ветераном Алистаром Оверимом.

Ранее Кияшко рассказал о тренировках Волкова, его бое с Оверимом и шансах на титул.

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