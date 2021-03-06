ТАСС: бой Тухугова с Рамосом на турнире UFC в Лас-Вегасе отменён

Короткая ссылка
Поединок между российским бойцом смешанного стиля Зубайрой Тухуговым и бразильцем Рикардо Рамосом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе не состоится.
ТАСС: бой Тухугова с Рамосом на турнире UFC в Лас-Вегасе отменён
  • Reuters

Как сообщает ТАСС со ссылкой на команду бразильского спортсмена, бой отменён, так как Тухугов не сможет выступить. По информации издания, у россиянина возникли проблемы со здоровьем.

Турнир должен пройти 13 марта.

Тухугов в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре 2020 года, уступил канадцу Хакиму Даводу. Всего на счету 30-летнего российского спортсмена 19 побед, пять поражений и одна ничья в UFC.

Ранее Дэниел Кормье высказал мнение, что Ислам Махачев может стать чемпионом UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить