ТАСС: бой Тухугова с Рамосом на турнире UFC в Лас-Вегасе отменён
- Reuters
Как сообщает ТАСС со ссылкой на команду бразильского спортсмена, бой отменён, так как Тухугов не сможет выступить. По информации издания, у россиянина возникли проблемы со здоровьем.
Турнир должен пройти 13 марта.
Тухугов в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре 2020 года, уступил канадцу Хакиму Даводу. Всего на счету 30-летнего российского спортсмена 19 побед, пять поражений и одна ничья в UFC.
Ранее Дэниел Кормье высказал мнение, что Ислам Махачев может стать чемпионом UFC.