ТАСС: бой Тухугова с Рамосом на турнире UFC в Лас-Вегасе отменён

Поединок между российским бойцом смешанного стиля Зубайрой Тухуговым и бразильцем Рикардо Рамосом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе не состоится.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на команду бразильского спортсмена, бой отменён, так как Тухугов не сможет выступить. По информации издания, у россиянина возникли проблемы со здоровьем.

Турнир должен пройти 13 марта.

Тухугов в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре 2020 года, уступил канадцу Хакиму Даводу. Всего на счету 30-летнего российского спортсмена 19 побед, пять поражений и одна ничья в UFC.

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