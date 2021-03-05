Ахметов оценил трансферы ЦСКА в зимнее окно

Полузащитник Ильзат Ахметов высказался о переходе в клуб нападающего Саломона Рондона и полузащитника Эмиля Бохинена.

«Рондон — это настоящий мастер, прекрасно выступал за «Рубин» и «Зенит». Все его знают, и я тоже застал его матчи. Если он будет в своей лучшей форме, то нам обязательно поможет. Эмиль Бохинен по первым тренировкам тоже понравился: техничный футболист с хорошим видением поля, интеллектом. Думаю, ребята впишутся в нашу игру. Это хорошие трансферы», — цитирует Ахметова пресс-служба ЦСКА.

Ранее норвежский полузащитник Бохинен назвал Акинфеева генералом ЦСКА.