Ахметов оценил трансферы ЦСКА в зимнее окно

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Полузащитник Ильзат Ахметов высказался о переходе в клуб нападающего Саломона Рондона и полузащитника Эмиля Бохинена.
Ахметов оценил трансферы ЦСКА в зимнее окно
  • РИА Новости

«Рондон — это настоящий мастер, прекрасно выступал за «Рубин» и «Зенит». Все его знают, и я тоже застал его матчи. Если он будет в своей лучшей форме, то нам обязательно поможет. Эмиль Бохинен по первым тренировкам тоже понравился: техничный футболист с хорошим видением поля, интеллектом. Думаю, ребята впишутся в нашу игру. Это хорошие трансферы», — цитирует Ахметова пресс-служба ЦСКА. 

Ранее норвежский полузащитник Бохинен назвал Акинфеева генералом ЦСКА.

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