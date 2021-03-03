Норвежский полузащитник Бохинен назвал Акинфеева генералом ЦСКА

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Норвежский полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен ответил на вопрос о том, кого в московском клубе можно назвать генералом.
Норвежский полузащитник Бохинен назвал Акинфеева генералом ЦСКА
  • © РИА Новости / Денис Тырин/ПФК ЦСКА

«Конечно, Игоря Акинфеева — он главный. Но в ЦСКА в принципе отличный подбор игроков. Первым я познакомился с Арнором Сигурдссоном, а с Чидерой Эджуке уже немного был знаком. Мы вместе выступали в чемпионате Норвегии», — приводит слова Бохинена Sport24.

По словам полузащитника, он очень рад знакомству с Игорем Акинфеевым.

«Он пожелал мне успехов. Очень приятный парень, его все любят», — добавил норвежец.

Ранее сообщалось, что определились все участники четвертьфинала Кубка России по футболу.

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