Шлеменко — о словах президента UFC: скоро он меня узнает

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко прокомментировал слова президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта, который дал понять, что не знает его.

«Руководитель UFC мало говорит о бойцах, которые находятся вне его организации. Дана Уайт о них вообще не говорит. Я ни разу не слышал, чтобы это было на пресс-конференциях. Не хочу, чтобы это выглядело как оправдание, мне оправдываться не за что», — приводит слова Шлеменко ТАСС.

По словам бойца, у него не было личных встреч с Даной Уайтом.

«Но даже если он меня не знает, то стоит подождать. Не так много времени осталось, скоро он меня узнает», — добавил россиянин.

На счету Александра Шлеменко 59 побед в 73 боях в MMA.

Ранее Шлеменко рассказал о несостоявшемся переходе в UFC.