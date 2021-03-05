Шлеменко — о словах президента UFC: скоро он меня узнает

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко прокомментировал слова президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта, который дал понять, что не знает его.
Шлеменко — о словах президента UFC: скоро он меня узнает
  • РИА Новости

«Руководитель UFC мало говорит о бойцах, которые находятся вне его организации. Дана Уайт о них вообще не говорит. Я ни разу не слышал, чтобы это было на пресс-конференциях. Не хочу, чтобы это выглядело как оправдание, мне оправдываться не за что», — приводит слова Шлеменко ТАСС.

По словам бойца, у него не было личных встреч с Даной Уайтом.

«Но даже если он меня не знает, то стоит подождать. Не так много времени осталось, скоро он меня узнает», — добавил россиянин.

На счету Александра Шлеменко 59 побед в 73 боях в MMA.

Ранее Шлеменко рассказал о несостоявшемся переходе в UFC.

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