Шлеменко — о словах президента UFC: скоро он меня узнает
- РИА Новости
«Руководитель UFC мало говорит о бойцах, которые находятся вне его организации. Дана Уайт о них вообще не говорит. Я ни разу не слышал, чтобы это было на пресс-конференциях. Не хочу, чтобы это выглядело как оправдание, мне оправдываться не за что», — приводит слова Шлеменко ТАСС.
По словам бойца, у него не было личных встреч с Даной Уайтом.
«Но даже если он меня не знает, то стоит подождать. Не так много времени осталось, скоро он меня узнает», — добавил россиянин.
На счету Александра Шлеменко 59 побед в 73 боях в MMA.
Ранее Шлеменко рассказал о несостоявшемся переходе в UFC.