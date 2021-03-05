Дубль Санчеса помог «Интеру» обыграть «Парму» в Серии А

Миланский «Интер» одержал победу над «Пармой» в матче 25-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Парме, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Интеру» принесли два гола Алексиса Санчеса, отличившегося на 54-й и 62-й минутах с передач Ромелу Лукаку.

«Парма» ответила голом Эрнани, забившего на 71-й минуте.

«Интер», одержавший шестую победу подряд, возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 59 очков, и опережает идущий вторым «Милан» на шесть очков. «Парма» с 15 очками — на предпоследнем, 19-м месте.

Ранее сообщалось, что «Милан» избежал поражения от «Удинезе» в Серии А благодаря голу с пенальти на 97-й минуте.