Дубль Санчеса помог «Интеру» обыграть «Парму» в Серии А

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Миланский «Интер» одержал победу над «Пармой» в матче 25-го тура итальянской Серии А.
Дубль Санчеса помог «Интеру» обыграть «Парму» в Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Парме, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Интеру» принесли два гола Алексиса Санчеса, отличившегося на 54-й и 62-й минутах с передач Ромелу Лукаку.

«Парма» ответила голом Эрнани, забившего на 71-й минуте.

«Интер», одержавший шестую победу подряд, возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 59 очков, и опережает идущий вторым «Милан» на шесть очков. «Парма» с 15 очками — на предпоследнем, 19-м месте.

Ранее сообщалось, что «Милан» избежал поражения от «Удинезе» в Серии А благодаря голу с пенальти на 97-й минуте.

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