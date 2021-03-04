«Милан» избежал поражения от «Удинезе» в Серии А благодаря голу с пенальти на 97-й минуте
- Reuters
Игра состоялась в Милане и завершилась со счётом 1:1.
В составе гостей на 67-й минуте отличился экс-игрок ЦСКА Родриго Бекао, а у «россонери» с пенальти на 97-й минуте забил Франк Кессье.
«Милан» с 53 очками занимает второе место в чемпионате Италии. «Удинезе» (29) находится на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» с Кокориным пропустила на последних минутах и проиграла «Роме» в Серии А.