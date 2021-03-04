«Милан» избежал поражения от «Удинезе» в Серии А благодаря голу с пенальти на 97-й минуте

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«Милан» и «Удинезе» не выявили победителя в матче 25-го тура итальянской футбольной Серии А.
«Милан» избежал поражения от «Удинезе» в Серии А благодаря голу с пенальти на 97-й минуте
  • Reuters

Игра состоялась в Милане и завершилась со счётом 1:1.

В составе гостей на 67-й минуте отличился экс-игрок ЦСКА Родриго Бекао, а у «россонери» с пенальти на 97-й минуте забил Франк Кессье.

«Милан» с 53 очками занимает второе место в чемпионате Италии. «Удинезе» (29) находится на 11-й строчке. 

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» с Кокориным пропустила на последних минутах и проиграла «Роме» в Серии А.

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