Арбитр потерял сознание во время матча плей-офф КХЛ «Авангард» — «Автомобилист»

Во время второго матча серии 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и екатеринбургским «Автомобилистом» линейный арбитр Юрий Иванов потерял сознание.

В начале третьего периода Иванов упал на лёд возле скамейки «Авангарда». Его унесли на носилках, встреча продолжилась с одним линейным арбитром.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу КХЛ, судья пришёл в сознание и общается с медицинской бригадой, которая оказывает оперативную медицинскую помощь.

«Решения о дальнейших действиях будут приняты после первичного обследования на арене. КХЛ о них проинформирует дополнительно», — заявили в лиге.

Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась победой «Авангарда» со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» проиграло «Северстали» во втором матче серии плей-офф КХЛ.