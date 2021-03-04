Арбитр потерял сознание во время матча плей-офф КХЛ «Авангард» — «Автомобилист»
- РИА Новости
В начале третьего периода Иванов упал на лёд возле скамейки «Авангарда». Его унесли на носилках, встреча продолжилась с одним линейным арбитром.
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу КХЛ, судья пришёл в сознание и общается с медицинской бригадой, которая оказывает оперативную медицинскую помощь.
«Решения о дальнейших действиях будут приняты после первичного обследования на арене. КХЛ о них проинформирует дополнительно», — заявили в лиге.
Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась победой «Авангарда» со счётом 4:3.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» проиграло «Северстали» во втором матче серии плей-офф КХЛ.