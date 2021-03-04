Московское «Динамо» проиграло «Северстали» во втором матче серии плей-офф КХЛ

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Московское «Динамо» потерпело поражение от череповецкой «Северстали» во втором матче серии 1/4 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» проиграло «Северстали» во втором матче серии плей-офф КХЛ

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Динамо» забили Вадим Шипачёв и Дмитрий Кагарлицкий.

Победу «Северстали» принесли шайбы Никиты Гуслитова, Александра Петунина, Шона Лалонда, Йоонаса Няттинена и Владислава Кодолы.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1:1. Следующая, третья игра пройдёт в Череповце 6 марта.

Ранее сообщалось, что СКА удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо».

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