СКА удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо»

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Петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо» во втором матче серии 1/4 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо»
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев льда.

Победу СКА принесли шайбы Йоонаса Кемппайнена, Ивана Морозова, Антона Бурдасова, Василия Подколзина и Евгения Кетова, оформившего дубль.

«Динамо» ответило шайбами Шейна Принса, Брэндона Козуна, Ильи Усова и Бреннана Менелла.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу СКА. Следующая, третья игра пройдёт в Минске 6 марта.

Ранее сообщалось, что «Барыс» сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом».

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