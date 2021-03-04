СКА удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо»
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев льда.
Победу СКА принесли шайбы Йоонаса Кемппайнена, Ивана Морозова, Антона Бурдасова, Василия Подколзина и Евгения Кетова, оформившего дубль.
«Динамо» ответило шайбами Шейна Принса, Брэндона Козуна, Ильи Усова и Бреннана Менелла.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу СКА. Следующая, третья игра пройдёт в Минске 6 марта.
Ранее сообщалось, что «Барыс» сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом».