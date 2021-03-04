СКА удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо»

Петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо» во втором матче серии 1/4 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев льда.

Победу СКА принесли шайбы Йоонаса Кемппайнена, Ивана Морозова, Антона Бурдасова, Василия Подколзина и Евгения Кетова, оформившего дубль.

«Динамо» ответило шайбами Шейна Принса, Брэндона Козуна, Ильи Усова и Бреннана Менелла.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу СКА. Следующая, третья игра пройдёт в Минске 6 марта.

Ранее сообщалось, что «Барыс» сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом».