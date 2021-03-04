Юрист назвал условия, при которых дисквалифицированная фигуристка Сотскова сможет тренировать

Юрист Анна Анцелиович рассказала, при каких условиях дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил фигуристка Мария Сотскова сможет вести тренерскую деятельность.

«Здесь всё зависит от того, кто будет у неё тренироваться. Если это спортсмены, которые будут принимать участие в соревнованиях под эгидой федерации или просто на соревнованиях, спонсируемых со стороны государства, то это подпадает под санкции о дисквалификации в связи с профессиональным сотрудничеством с квалифицированным тренером, а у неё — нарушение условий дисквалификации. Если же у неё будут ученики, которые просто учатся кататься для себя, — это её право и их право работать с ней», — приводит слова Анцелиович РИА Новости.

Она отметила, что возможность выступления Сотсковой в ледовых шоу зависит от того, будет ли шоу иметь отношение к федерации или финансированию из госбюджета.

«Если это абсолютно коммерческий проект на деньги спонсоров, она может в нём работать», — добавила юрист.

20-летняя Сотскова является трёхкратным серебряным призёром этапов серии Гран-при, серебряным призёром финала Гран-при, серебряным и бронзовым призёром чемпионата России.

Она была дисквалифицирована на десять лет за нарушение трёх пунктов антидопинговых правил, в том числе попытку сокрытия факта нарушения.

Ранее сообщалось, что фигуристке Сотсковой запрещено участвовать в тренерской деятельности из-за дисквалификации.