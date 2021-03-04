Юрист назвал условия, при которых дисквалифицированная фигуристка Сотскова сможет тренировать

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Юрист Анна Анцелиович рассказала, при каких условиях дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил фигуристка Мария Сотскова сможет вести тренерскую деятельность.
Юрист назвал условия, при которых дисквалифицированная фигуристка Сотскова сможет тренировать
  • РИА Новости

«Здесь всё зависит от того, кто будет у неё тренироваться. Если это спортсмены, которые будут принимать участие в соревнованиях под эгидой федерации или просто на соревнованиях, спонсируемых со стороны государства, то это подпадает под санкции о дисквалификации в связи с профессиональным сотрудничеством с квалифицированным тренером, а у неё —  нарушение условий дисквалификации. Если же у неё будут ученики, которые просто учатся кататься для себя, — это её право и их право работать с ней», — приводит слова Анцелиович РИА Новости.

Она отметила, что возможность выступления Сотсковой в ледовых шоу зависит от того, будет ли шоу иметь отношение к федерации или финансированию из госбюджета.

«Если это абсолютно коммерческий проект на деньги спонсоров, она может в нём работать», — добавила юрист.

20-летняя Сотскова является трёхкратным серебряным призёром этапов серии Гран-при, серебряным призёром финала Гран-при, серебряным и бронзовым призёром чемпионата России.

Она была дисквалифицирована на десять лет за нарушение трёх пунктов антидопинговых правил, в том числе попытку сокрытия факта нарушения.

Ранее сообщалось, что фигуристке Сотсковой запрещено участвовать в тренерской деятельности из-за дисквалификации.

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