Источник: экс-футболист «Зенита» может стать кандидатом в меры Турина

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Бывший полузащитник «Ювентуса», «Зенита» и сборной Италии по футболу Клаудио Маркизио может стать кандидатом на пост мэра Турина.
Источник: экс-футболист «Зенита» может стать кандидатом в меры Турина
  • РИА Новости

Об этом сообщает La Stampa. Возможность выдвижения экс-футболиста в качестве своего кандидата рассматривает Демократическая партия. По информации источника, Маркизио готов рассмотреть данное предложение. Ожидается, что выборы пройдут в октябре.

Клаудио Маркизио выступал в составе основной команды «Ювентуса» с 2006 по 2018 год, после чего один сезон отыграл в петербургском «Зените».

Ранее вышел комикс о футболисте сборной России Дзюбе.

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