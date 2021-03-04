Вяльбе назвала оптимальным состав женской сборной России на эстафету в рамках ЧМ

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о составе женской национальной команды на эстафетную гонку на чемпионате мира.
Вяльбе назвала оптимальным состав женской сборной России на эстафету в рамках ЧМ
  • РИА Новости

«Все единогласно приняли этот вариант. Сорина сейчас в очень хорошей форме. Юля Ступак тоже в неплохой, но она всё-таки к классике больше тяготеет. На сегодняшний день это оптимальный вариант. Думаю, у мужчин будет то же самое. Сильнейших они будут ставить на коньковые участки. Важно, чтобы Йохауг не пришлось догонять кого-то. Главные фаворитки — шведки. Тем не менее эстафета — самая непредсказуемая гонка», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Женскую эстафету начнёт Яна Кирпиченко, за ней побегут Юлия Ступак и Татьяна Сорина. В качестве финишёра выступит Наталья Непряева. 

Ранее стали известны стартовые номера российских лыжниц в женской эстафете на ЧМ.

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