Вяльбе назвала оптимальным состав женской сборной России на эстафету в рамках ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о составе женской национальной команды на эстафетную гонку на чемпионате мира.

«Все единогласно приняли этот вариант. Сорина сейчас в очень хорошей форме. Юля Ступак тоже в неплохой, но она всё-таки к классике больше тяготеет. На сегодняшний день это оптимальный вариант. Думаю, у мужчин будет то же самое. Сильнейших они будут ставить на коньковые участки. Важно, чтобы Йохауг не пришлось догонять кого-то. Главные фаворитки — шведки. Тем не менее эстафета — самая непредсказуемая гонка», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Женскую эстафету начнёт Яна Кирпиченко, за ней побегут Юлия Ступак и Татьяна Сорина. В качестве финишёра выступит Наталья Непряева.

Ранее стали известны стартовые номера российских лыжниц в женской эстафете на ЧМ.