В FIS рассказали, когда закончится испытательный срок Большунова за инцидент с Мяки

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) заявили, что испытательный срок россиянина Александра Большунова за инцидент с финским лыжником Йони Мяки истечёт в следующем сезоне.

«К FIS Events относятся все соревнования Кубка или чемпионата мира, которые проводятся в одно и то же время в одном и том же месте в соответствии с календарём FIS. В данном случае речь идёт не о гонках, а о целых мероприятиях. Чемпионат мира считается одним событием», — цитирует ТАСС представителя FIS.

Во время гонки на этапе Кубка мира в Обетсдорфе Мяки подрезал Большунова на трассе. Россиянин отмахнулся от соперника, а после финиша врезался в группу финских лыжников. За это Большунов был дисквалифицирован с испытательным сроком.

Таким образом, испытательный срок Большунова будет распространяться не только на чемпионат мира, но и на четыре последующих этапа Кубка мира. В календаре нынешнего сезона остался лишь один этап в Энгадине (Швейцария) и пройдёт с 13 по 14 марта.

Ранее сообщалось, почему Большунов снова проиграл норвежцам на ЧМ в Оберстдорфе.