Американская команда «Формулы-1» раскрасила болид в цвета российского флага
- @HaasF1Team
Об этом сообщает пресс-служба американской команды.
Фотографию нового болида можно посмотреть на официальной странице Haas в Twitter.
Hello 2021 😍#HaasF1pic.twitter.com/C2gVJFlPWV— Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 4, 2021
В новом сезоне «Формулы-1» пилотами команды будут россиянин Никита Мазепин и сын легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера Мик Шумахер.
Для Никиты Мазепина предстоящий сезон станет дебютным в качестве основного пилота «Формулы-1». Первая гонка сезона должна пройти 28 марта в Бахрейне.
Ранее сообщалось, что Мазепин будет выступать в «Формуле-1» под нейтральным флагом.