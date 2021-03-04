Американская команда «Формулы-1» раскрасила болид в цвета российского флага

Болид американской команды Haas будет окрашен в белый, синий и красный цвета в новом сезоне «Формулы-1».

Об этом сообщает пресс-служба американской команды.

Фотографию нового болида можно посмотреть на официальной странице Haas в Twitter.

В новом сезоне «Формулы-1» пилотами команды будут россиянин Никита Мазепин и сын легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

Для Никиты Мазепина предстоящий сезон станет дебютным в качестве основного пилота «Формулы-1». Первая гонка сезона должна пройти 28 марта в Бахрейне.

Ранее сообщалось, что Мазепин будет выступать в «Формуле-1» под нейтральным флагом.