В «Спартаке» рассказали, чем занимается в клубе Салихова

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал, чем в клубе занимается Зарема Салихова.

«Это непринципиальный вопрос. Я бы не сказал, что Зарема Равильевна активно участвует в жизни клуба. Уж точно не более того, о чём говорилось ранее: финансовый аудит, проверка решений операционной эффективности. Финального решения, войдёт она или нет в управляющий орган, нет. Если войдёт, узнаем», — цитирует Фетисова «РБ-Спорт».

После 20 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 35 очков.

Ранее в «Спартаке» ответили на вопрос о кредите доверия Тедеско после четырёх поражений подряд.