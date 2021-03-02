В «Спартаке» рассказали, чем занимается в клубе Салихова

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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал, чем в клубе занимается Зарема Салихова.
В «Спартаке» рассказали, чем занимается в клубе Салихова

«Это непринципиальный вопрос. Я бы не сказал, что Зарема Равильевна активно участвует в жизни клуба. Уж точно не более того, о чём говорилось ранее: финансовый аудит, проверка решений операционной эффективности. Финального решения, войдёт она или нет в управляющий орган, нет. Если войдёт, узнаем», — цитирует Фетисова «РБ-Спорт».

После 20 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 35 очков.

Ранее в «Спартаке» ответили на вопрос о кредите доверия Тедеско после четырёх поражений подряд.

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