В «Спартаке» ответили на вопрос о кредите доверия Тедеско после четырёх поражений подряд

Короткая ссылка
Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопрос о кредите доверия к главному тренеру команды Доменико Тедеско.
В «Спартаке» ответили на вопрос о кредите доверия Тедеско после четырёх поражений подряд

«Ничего не изменилось. Совет директоров не успел собраться с момента окончания матча с «Рубином». Надеемся, что игра с «Краснодаром» будет для нас с положительным результатом», — цитирует Фетисова «РБ-Спорт».

«Спартак» потерпел поражение от «Сочи» (0:1), «Зенита» (1:3) и «Рубина» (0:2) в Российской премьер-лиге, а также красно-белые уступили «Динамо» (0:2) в Кубке России.

В следующей игре подопечные Тедеско встретятся с «Краснодаром» в рамках 21-го тура чемпионата. Игра состоится в Москве 7 марта.

Ранее экс-президент «Спартака» рассказал, какой тренер нужен команде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить