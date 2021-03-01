В «Спартаке» ответили на вопрос о кредите доверия Тедеско после четырёх поражений подряд

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопрос о кредите доверия к главному тренеру команды Доменико Тедеско.

«Ничего не изменилось. Совет директоров не успел собраться с момента окончания матча с «Рубином». Надеемся, что игра с «Краснодаром» будет для нас с положительным результатом», — цитирует Фетисова «РБ-Спорт».

«Спартак» потерпел поражение от «Сочи» (0:1), «Зенита» (1:3) и «Рубина» (0:2) в Российской премьер-лиге, а также красно-белые уступили «Динамо» (0:2) в Кубке России.

В следующей игре подопечные Тедеско встретятся с «Краснодаром» в рамках 21-го тура чемпионата. Игра состоится в Москве 7 марта.

Ранее экс-президент «Спартака» рассказал, какой тренер нужен команде.