Экс-президент «Спартака» рассказал, какой тренер нужен команде

Бывший владелец московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко высказал мнение о ситуации с поиском главного тренера команды.

«Нужен качественный тренер, от которого руководство отстанет на три-четыре года. И не надо экспериментировать — команде необходим кто-то с кнутом, как Курбан Бердыев или Юрий Сёмин. Они заставят всех работать и научат игроков не ошибаться тактически — у них не будут играть любимчики хозяев, всех футболистов они будут гонять, как молодых пацанов», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Он отметил, что нужно договориться с новым тренером так, чтобы нынешний наставник команды Доменико Тедеско об этом не знал.

«Новый человек должен уже сейчас понимать, как он будет решать проблемы. А хозяин клуба должен вписать такие большие отступные, чтобы, глядя на этот пункт контракта, у него сразу пропадало желание досрочно его расторгнуть», — добавил Червиченко.

35-летний немецкий специалист в декабре 2019 года объявил, что покидает «Спартак» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Тедеско возглавил команду летом 2019 года, под его руководством красно-белые завершили сезон-2019/20 на седьмом месте.

Ранее в «Спартаке» высказались об интересе к главному тренеру «Ромы».