В сборной России объяснили, почему Большунов не будет финишёром в командном спринте

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, почему финишировать в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе будет не Александр Большунов, а Глеб Ретивых.

«Расстановка у мужчин не должна особо удивлять. Ретивых у нас лучший финишёр, когда дело доходит до спринтерских разборок непосредственно на финише. Здесь у него больше преимущество, чем у того же Большунова. Всё-таки Саша любит натягивать, и его тактика очень хорошо подходит для того, кто бежит первый этап. Глебу будет оставаться или сохранить преимущество, или дойти до финиша и попытаться там побороться, что он умеет делать», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».

Он также выразил мнение, что сборной России должен сыграть на руку тот факт, что норвежцы на первый этап поставили Эрика Вальнеса.

Ранее девушка Большунова опубликовала фото их поцелуя после победы на ЧМ по лыжным видам спорта.