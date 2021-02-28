В сборной России объяснили, почему Большунов не будет финишёром в командном спринте

Короткая ссылка
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, почему финишировать в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе будет не Александр Большунов, а Глеб Ретивых.
В сборной России объяснили, почему Большунов не будет финишёром в командном спринте
  • Reuters

«Расстановка у мужчин не должна особо удивлять. Ретивых у нас лучший финишёр, когда дело доходит до спринтерских разборок непосредственно на финише. Здесь у него больше преимущество, чем у того же Большунова. Всё-таки Саша любит натягивать, и его тактика очень хорошо подходит для того, кто бежит первый этап. Глебу будет оставаться или сохранить преимущество, или дойти до финиша и попытаться там побороться, что он умеет делать», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».

Он также выразил мнение, что сборной России должен сыграть на руку тот факт, что норвежцы на первый этап поставили Эрика Вальнеса.

Ранее девушка Большунова опубликовала фото их поцелуя после победы на ЧМ по лыжным видам спорта. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить