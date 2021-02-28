Шатаут Василевского и два ассиста Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Даллас»
Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 5:0.
В составе «Тампы-Бэй» заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Энтони Чирелли, Брейден Пойнт, Патрик Марун и Стивен Стэмкос.
Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв отметился двумя результативными передачами.
Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 18 бросков из 18.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ.