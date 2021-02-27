«Вашингтон» победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Победу «Вашингтону» принесли шайбы Гарнета Хэаэуэя, Даниэля Спронга, Ларса Эллера, Якуба Враны и Ника Дауда. Россияне Дмитрий Орлов и Александр Овечкин очков не набрали. Евгений Кузнецом участия в матче не принимал.

«Нью-Джерси» ответил голами Нико Хишира и Павла Заха. Российские хоккеисты Никита Гусев и Дмитрий Куликов не отметились результативными действиями.

В других матчах игрового дня «Оттава Сенаторз» проиграл «Калгари Флэймз» (3:6), а «Баффало Сэйбрз» потерпел поражение от «Филадельфия Флайерз» (0:3).

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» отправил Самсонова в АХЛ.

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