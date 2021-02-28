Передача Малкина помогла «Пингвинз» победить «Айлендерс» в матче НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась в овертайме со счётом 4:3.
В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби, Крис Летанг (2) и Джаред Макканн.
В составе «Нью-Йорка» — Брок Нельсон, Мэтью Барзал и Джош Бейли.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
У российского вратаря «Айлендерс» Семёна Варламова 27 сейвов из 31 броска.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ.