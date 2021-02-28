Передача Малкина помогла «Пингвинз» победить «Айлендерс» в матче НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби, Крис Летанг (2) и Джаред Макканн.

В составе «Нью-Йорка» — Брок Нельсон, Мэтью Барзал и Джош Бейли.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

У российского вратаря «Айлендерс» Семёна Варламова 27 сейвов из 31 броска.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ.

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