Экс-президент «Спартака»: Промес точно не тянет на деньги, которые за него заплачены

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу перехода в команду из амстердамского «Аякса» нападающего Квинси Промеса.

По его словам, пока для него наиболее логичным трансфером кажется переход опорного хавбека Йоррита Хендрикса.



«Что касается возвращения Промеса, то, на мой взгляд, оно спорно. Если перевести всю эту ситуацию в денежный эквивалент, то всё это очень глупо. На те деньги, которые заплачены за него, на его зарплату Промес точно не тянет», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

Как он считает, за подобную сумму можно было придумать что-то интереснее возвращения голландца. Также функционер отмечает, что не самую качественную работу демонстрирует селекционный отдел красно-белых.

«С такой фееричной идеей (вернуть Промеса), в принципе, мог бы выступить любой болельщик команды. На мой взгляд, оценивать эту сделку можно только со знаком минус», — добавил Червиченко.

До нынешнего возвращения в «Спартак» Промес выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год, став чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров: на его счету 66 голов и 33 результативные передачи в 135 матчах.

Ранее Промес рассказал о своём первом общении с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.