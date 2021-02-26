Тренер «Ротора» рассказал, чем его удивила игра «Тамбова»

Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал победу команды над «Тамбовом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Для тренеров была неопределённость, в каком сочетании будет играть «Тамбов». Эта неизвестность для нас была неприятной. «Тамбов» удивил тем, что старается играть в футбол. Они старались играть вторым номером, пока были силы, оказывали давление, но второй тайм прошёл под нашим контролем», — приводит слова Хацкевича РИА Новости.

Он отметил, что функционально «Тамбов» оказался не готов к матчу.

«Мы активно начали игру, создали опасный момент у ворот соперника, потом было несколько неплохих передач с фланга, но не смогли замкнуть. После команда успокоилась, подумала, что всё будет легко даваться, и с 20-й минуты «Тамбов» взял мяч под контроль, а мы оказались не готовы. В плане структуры игры выпали несколько футболистов, сделали поправки в перерыве, вышедшие на замену усилили игру в атаке, реализовали моменты», — добавил специалист.

«Тамбов», испытывавший серьёзные финансовые проблемы во время зимней паузы, в первом матче весенней части сезона проиграл «Ротору» со счётом 1:3.

Ранее в «Тамбове» отреагировали на слухи о возможном договорном характере матча с «Ротором».