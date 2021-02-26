Двукратный призёр Олимпийских игр объяснила, почему мужчинам проще завести семью

Двукратный призёр Олимпийских игр бывшая легкоатлетка Бранка Влашич объяснила, почему мужчинам завести семью проще, чем женщинам.

«Мне бы очень хотелось создать настоящую семью. Возможно, это самое страстное моё желание на текущий момент. Я была до такой степени сконцентрирована на спорте, что не замечала никого и ничего вокруг. Много раз в кого-то влюблялась, но всё равно всё это оставалось на заднем плане. Мужчинам в этом отношении проще: если они хотят завести семью и детей, им не приходится пропускать тренировки, да и вообще как-то менять свою жизнь. У нас всё намного сложнее», — заявила двукратный чемпион мира.

Ранее Влашич призналась, что, когда она задумалась о завершении карьеры, у неё случилась истерика.