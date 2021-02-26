Двукратный призёр Олимпийских игр объяснила, почему мужчинам проще завести семью
- Reuters
«Мне бы очень хотелось создать настоящую семью. Возможно, это самое страстное моё желание на текущий момент. Я была до такой степени сконцентрирована на спорте, что не замечала никого и ничего вокруг. Много раз в кого-то влюблялась, но всё равно всё это оставалось на заднем плане. Мужчинам в этом отношении проще: если они хотят завести семью и детей, им не приходится пропускать тренировки, да и вообще как-то менять свою жизнь. У нас всё намного сложнее», — заявила двукратный чемпион мира.
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