Двукратный призёр Олимпийских игр объяснила, почему мужчинам проще завести семью

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Двукратный призёр Олимпийских игр бывшая легкоатлетка Бранка Влашич объяснила, почему мужчинам завести семью проще, чем женщинам.
Двукратный призёр Олимпийских игр объяснила, почему мужчинам проще завести семью
  • Reuters

«Мне бы очень хотелось создать настоящую семью. Возможно, это самое страстное моё желание на текущий момент. Я была до такой степени сконцентрирована на спорте, что не замечала никого и ничего вокруг. Много раз в кого-то влюблялась, но всё равно всё это оставалось на заднем плане. Мужчинам в этом отношении проще: если они хотят завести семью и детей, им не приходится пропускать тренировки, да и вообще как-то менять свою жизнь. У нас всё намного сложнее», — заявила двукратный чемпион мира.

Ранее Влашич призналась, что, когда она задумалась о завершении карьеры, у неё случилась истерика.

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