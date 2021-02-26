Влашич: когда задумалась о завершении карьеры, со мной случилась истерика

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Двукратный призёр Олимпийских игр известная легкоатлетка Бланка Влашич призналась, что с ней произошла истерика, когда она начала задумываться об окончании карьеры.
Влашич: когда задумалась о завершении карьеры, со мной случилась истерика
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«По правде говоря, когда я впервые задумалась о том, чтобы закончить карьеру, со мной случилась истерика. Такая натуральная паническая атака. К счастью, хватило ума понять, что над этим просто нужно работать. Принять мысль о неизбежном уходе, свыкнуться с ней», — заявила Влашич в интервью RT.

По словам двукратного призёра Олимпийских игр, размышления на данную тему помогли ей понять, что завершение карьеры является нормальным процессом.

«Любой атлет с самого начала должен понимать, как мне кажется, что спорт — это всего лишь часть его жизни, временное занятие. Ты не можешь бегать, плавать, или прыгать в высоту до 60, и хорошо бы с самого начала отдавать себе в этом отчёт», — добавила бывшая легкоатлетка.

Ранее сестра футболиста ЦСКА Влашича рассказала, какой совет дала бы брату.

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