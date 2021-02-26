Сестра футболиста ЦСКА Влашича рассказала, какой совет дала бы брату

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Бланка Влашич, двукратный призёр Олимпийских игр и сестра футболиста ЦСКА Николы Влашича рассказала, какой совет дала бы брату.
Сестра футболиста ЦСКА Влашича рассказала, какой совет дала бы брату
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Не помню, говорила ли я ему когда-нибудь это, но одна из самых важных вещей в жизни заключается на мой взгляд в том, чтобы оставаться простым человеком вне зависимости от того, какого масштаба слава и успех на тебя сваливаются. Всё это как приходит, так и уходит, и хорошо бы, как говорится, крепко стоять на земле. Во всех смыслах этого слова», — заявила двукратная чемпионка мира в интервью RT.

Ранее Влашич рассказал о возможном уходе из ЦСКА.

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