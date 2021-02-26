Глава ФФККР высказался о перспективах Медведевой в фигурном катании

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказал мнение о перспективах двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой, пропустившей значительную часть сезона из-за травм.

«Оценивать перспективы — неблагодарное дело. Каждый по-разному восстанавливается. Женя — это великая спортсменка, у неё огромная мотивация вернуться не просто к соревнованиям, а завоёвывать медали. Всё в начале следующего сезона увидим», — приводит слова Когана РИА Новости.

21-летняя Медведева ни разу не выступала на соревнованиях в нынешнем сезоне из-за травмы спины и коронавирусной инфекции, которой она переболела.

Ранее Медведева назвала самую большую жертву ради карьеры фигуристки.