Глава ФФККР высказался о перспективах Медведевой в фигурном катании

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказал мнение о перспективах двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой, пропустившей значительную часть сезона из-за травм.
Глава ФФККР высказался о перспективах Медведевой в фигурном катании
  • globallookpress.com

«Оценивать перспективы — неблагодарное дело. Каждый по-разному восстанавливается. Женя — это великая спортсменка, у неё огромная мотивация вернуться не просто к соревнованиям, а завоёвывать медали. Всё в начале следующего сезона увидим», — приводит слова Когана РИА Новости.

21-летняя Медведева ни разу не выступала на соревнованиях в нынешнем сезоне из-за травмы спины и коронавирусной инфекции, которой она переболела.

Ранее Медведева назвала самую большую жертву ради карьеры фигуристки.

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